Internacional rescinde contrato com o atacante Paolo Guerrero

O Internacional anunciou nesta terça-feira (26) que rescindiu, de forma antecipada, o contrato com o atacante peruano Paolo Guerrero. O vínculo iria até o final do ano.

“O Sport Club Internacional e o atleta Paolo Guerrero, após interesse mútuo, ajustaram o término antecipado do contrato de trabalho. Grande ídolo do futebol peruano e com reconhecida carreira mundial, o atacante vestiu a camisa colorada em 72 jogos e marcou 32 gols. O clube agradece e deseja sucesso na sequência da carreira”, diz a nota do Colorado.

A decisão foi tomada após o Internacional informar ao atacante de 37 anos de que não pretendia renovar o contrato entre as partes. Assim, o jogador poderá se concentrar na recuperação de seu joelho direito, fonte de dores após a realização de uma cirurgia.