Jair Ventura é apresentado no Juventude

Apenas cinco dos 20 clubes na elite do futebol nacional não trocaram de treinador na atual edição do Campeonato Brasileiro. A competição já avança para a 28ª rodada e apenas Atlético-MG, Fortaleza, Bragantino, Palmeiras e Corinthians ainda não mudaram de comandante. A última equipe a mudar de professor, como gostam de chamar os jogadores, foi o Juventude. O time de Caxias do Sul agora é comandado por Jair Ventura. O carioca de 42 anos tem a missão de livrar os gaúchos do rebaixamento. O Juventude abre o pelotão do Z-4, na 17º posição, com 28 pontos.

🎙 Fala Jair: "É preciso construir uma nova história. Eu estou com sangue nos olhos e meu foco é total no Juventude. Eu sou movido por grandes desafios".



📷 Fernando Alves/ECJuventude #ECJuventude pic.twitter.com/qQbOJ26QG3 — E.C. Juventude (@ECJuventude) October 20, 2021

“O grande questionamento entre os treinadores é saber quanto tempo você necessita para o time ter a sua cara. Quero fazer o melhor para o Juventude”, declarou Jair Ventura.

Esta é a primeira edição do Brasileirão sob a regra de que um clube não pode demitir mais do que um técnico durante a competição. Contudo, a regra é flexível para os dois lados se houver um acordo para a saída.

Grêmio, Bahia e Atlético-GO, por exemplo, já trocaram duas vezes de treinador ao longo do campeonato.