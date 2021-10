Liga dos Campeões: Cristiano Ronaldo garante virada do United

O atacante português Cristiano Ronaldo marcou de cabeça aos 36 minutos do segundo tempo o gol da vitória do Manchester United (Inglaterra), que se recuperou de uma desvantagem de dois gols para fazer 3 a 2 no Atalanta, nesta quarta-feira (20), em partida do Grupo F da Liga dos Campeões, no estádio Old Trafford.

Após uma péssima exibição na primeira etapa, com o Atalanta (Itália) abrindo 2 a 0, a equipe de Ole Gunnar Solskjaer virou o jogo (e possivelmente sua temporada) com uma performance estrondosa.

A pressão estava sobre Solskjaer após a derrota de sábado por 4 a 2 no Campeonato Inglês para o Leicester City, e ele optou por deixar o francês Paul Pogba no banco, mas houve poucos sinais de melhora com essa mudança.

O Manchester United lidera o grupo após três jogos, com seis pontos, com Atalanta e Villarreal (Espanha) dois pontos atrás.

Em outros confrontos da rodada, o Bayern de Munique (Alemanha) e o Chelsea (Inglaterra) conseguiram goleadas por 4 a 0.

SCHLUSS! Was für eine zweite Hälfte in Lissabon! #SLBFCB 0-4 pic.twitter.com/Yd3gpFWKdM — FC Bayern München (@FCBayern) October 20, 2021

O Bayern de Munique marcou quatro vezes em um período frenético de 15 minutos no final do segundo tempo para derrotar o Benfica (Portugal) do técnico Jorge Jesus por 4 a 0, somando três vitórias em três partidas no Grupo E da Liga dos Campeões.

Pelo Grupo H, o Chelsea fez 4 a 0 no Malmo (Suécia), em uma vitória tranquila resolvida por gols de Andreas Christensen e Kai Havertz, além de dois pênaltis convertidos pelo brasileiro Jorginho.