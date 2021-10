Lesionado, Rafael Nadal diz não saber quando voltará a jogar tênis

Rafael Nadal disse que ainda não sabe quando vai voltar a jogar tênis, em meio à recuperação de uma lesão recorrente no pé que interrompeu sua participação na temporada de 2021.

O vinte vezes vencedor de Grand Slams, que teve problemas nas costas no início deste ano antes de desistir do torneio de Wimbledon e da Olimpíada de Tóquio, jogou pela última vez em agosto no Citi Open, em Washington.

Ele anunciou antes do Aberto dos Estados Unidos que a lesão em seu pé esquerdo o deixaria de fora pelo resto do ano.