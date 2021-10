Jogos Universitários adotam rígidos protocolos de saúde

A 68ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) teve início na última segunda-feira (11). E o evento teve que enfrentar um desafio para a sua realização, a pandemia do novo coronavírus (covid-19).

O presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (entidade que organiza o evento), Luciano Cabral, explicou os cuidados tomados para a realização dos JUBs no atual contexto: “Respeitamos todas as opiniões, mas estamos tomando todos os cuidados com uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e testagem de todos os participantes”.

O dirigente também falou de uma das vocações do evento, a de revelar novos talentos, que chegam inclusive aos Jogos Olímpicos: “O ciclo olímpico será menor e, naturalmente, vamos ter atletas em Paris [2024], mas o mais importante é a experiência que eles tem aqui”.

Nove atletas que participaram da Olimpíada de Tóquio - como Yasmim Lima (judô), Paulo André (atletismo) e Guilherme Basseto (natação) - estão na 68ª edição dos JUBs. O evento vai até o próximo domingo (17) em Brasília, envolvendo mais de três mil atletas de quatrocentas instituições de ensino do país.