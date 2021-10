Mourinho é expulso, e Roma encerra série de vitórias do líder Napoli

O técnico da Roma, José Mourinho, foi expulso, e seu time encerrou a sequência de vitórias do Napoli no começo do Campeonato Italiano com um empate por 0 a 0 neste domingo.

O Napoli começou o jogo tendo vencido as oito primeiras rodadas da Serie A desta temporada e dominou grande parte do confronto deste domingo, com Victor Osimhen acertando a trave no segundo tempo.

🎙️ Mourinho: “Per me è stata una partita di alto livello, intensa, di grande concentrazione”. #RomaNapoli #ASRoma pic.twitter.com/ypy4cMGN4m — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2021

Em duelo travado, a Roma criou pouco. Tammy Abraham teve a melhor chance da equipe da capital, batendo para fora em uma boa situação no primeiro tempo.

Enquanto a frustrante Roma sofria no segundo tempo, Mourinho foi expulso por reclamar com o árbitro.

O atacante nigeriano Osimhen achou que havia marcado nos minutos finais, mas sua cabeçada foi anulada por impedimento.

O ponto é o bastante para o Napoli voltar à liderança da tabela, acima do Milan no saldo de gols.

Após também ter começado muito bem a temporada, a Roma agora venceu apenas duas das últimas seis rodadas e está em quarto lugar.