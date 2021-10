NBA espera que Kyrie Irving mude de ideia e se vacine contra covid-19

O comissário da Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos (NBA), Adam Silver, espera que Kyrie Irving acabe se vacinando e disse que respeita os regulamentos anti-covid-19 da cidade de Nova York, que colocam em dúvida a temporada do armador do Brooklyn Nets.

Na semana passada, Irving disse que está "sendo fiel ao que parece certo" ao escolher não ser vacinado depois que o Brooklyn Nets decidiu que ele não terá permissão para treinar nem jogar com o time até obedecer a exigência de vacinação contra covid-19 da cidade de Nova York.

