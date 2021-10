Neymar ainda vai jogar futebol por muitos anos, diz técnico do PSG

O técnico do Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino, está confiante de que Neymar jogará futebol por muitos anos ainda, depois que o atacante brasileiro disse esta semana que a próxima Copa do Mundo pode ser a sua última.

Neymar, de 29 anos, disse em entrevista que o Mundial do Catar pode ser sua última aparição no torneio porque não tem certeza se terá "condições de cabeça de aguentar mais futebol".

🎙 Conférence de presse de Mauricio Pochettino avant Paris Saint-Germain v Angers SCO 🔴🔵 https://t.co/BJ0PZRajXS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 14, 2021

Falando antes do jogo do PSG pela Ligue 1 contra o Angers, na sexta-feira (15), Pochettino disse que os comentários de Neymar foram resultado de uma carreira inteira no centro das atenções.

“Ele é um homem sincero, expressa seus sentimentos com rapidez, mas sua força mental, em uma vida que está sob os holofotes há muito tempo, é ótima. Ele sofreu muita pressão desde pequeno”, disse o argentino. "Às vezes as coisas saem do contexto. Neymar adora futebol e tenho certeza que vai jogar por mais anos. Não tenho dúvidas."

Pochettino confirmou que o zagueiro Sergio Ramos ainda não está disponível devido a uma lesão e vai fazer "treino individualizado" por mais dez dias, enquanto espera para disputar sua primeira partida pelo clube depois de chegar do Real Madrid.