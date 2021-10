Palmeiras vence Internacional e retorna ao G4 do Brasileiro

O Palmeiras derrotou o Internacional por 1 a 0, na tarde deste domingo (17) Allianz Parque, e interrompeu uma sequência de cinco jogos sem vitórias pelo Campeonato Brasileiro.

“AAE, O MEU PALMEIRAS GANHOU!” 🎶



Em tarde de retornos, ela também voltou: a #VitóriaDoVerdão! Com gol de Raphael Veiga, vencemos o Internacional no Allianz Parque! 💪🐷#AvantiPalestra #PALxINT #JuntosNoBrasileirão pic.twitter.com/D1sO6NbCkN — SE Palmeiras (@Palmeiras) October 17, 2021

Com o resultado o Verdão alcançou a 4ª posição com 43 pontos. Já o Colorado ficou em 7º com 39 pontos.

O único gol do confronto foi marcado pelo meia Raphael Veiga, aos 7 minutos do segundo tempo em cobrança de pênalti.

O Verdão volta a jogar pelo Brasileiro no próximo sábado (23), quando recebe o Sport em São Paulo. Um dia depois o Internacional mede forças com o Corinthians no Beira Rio.

Vitória na Arena

Outra equipe a vencer nesta rodada foi o Fluminense, que, mesmo na Arena da Baixada, bateu o Athletico-PR por 1 a 0. O triunfo deixou a equipe das Laranjeiras na 8ª posição com 36 pontos. Já o Furacão é o 9º, com 34.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCEEEEEEEEEEEEEEEEEEE O FLUMINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!



Tricolor derrota o Athlético-PR, na Arena da Baixada, por 1 a 0, chega aos 36 pontos no @Brasileirao e pula para a oitava colocação. pic.twitter.com/nzlrlBTsKd — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) October 17, 2021

A vitória do Tricolor foi alcançado quando Zé Ivaldo fez contra, de cabeça, após Samuel Xavier levantar a bola na área do Athletico aos 33 minutos.

Na próxima rodada o Fluminense faz o clássico com o Flamengo no sábado. No mesmo dia o Athletico-PR visita o Fortaleza no Castelão.