Santos derrota Athletico-PR e se afasta do Z4 do Brasileiro

O Santos derrotou o Athletico-PR por 1 a 0, na tarde deste sábado (30) na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

FINAL DE JOGO E A REAÇÃO CONTINUA! ⚪⚫



Com mais um gol de cabeça de Madson, Santos vence o Athletico por 1 a 0, na Arena da Baixada, e segue subindo na tabela do #Brasileirão. AQUI É SANTOS! pic.twitter.com/uaXbSnDHu9 — Santos Futebol Clube (@SantosFC) October 30, 2021

O gol do triunfo do Peixe foi marcado pelo lateral-direito Madson, aos dois minutos da segunda etapa após bom cruzamento de Marcos Guilherme. O resultado fez com que o time paulista chegasse à segunda vitória consecutiva na competição, ultrapassando o próprio adversário deste sábado e se afastando da zona do rebaixamento.

Agora o Santos aparece na 11ª posição, com 35 pontos. Já o Furacão é o 13º, com 34 (cinco a mais do que o Juventude, que é o primeiro do Z4). Na próxima rodada, o Peixe terá o clássico contra o Palmeiras, no dia 7 de novembro na Vila Belmiro. No mesmo dia, o Athletico-PR visita o Bragantino.