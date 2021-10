Série D: Aparecidense e ABC começam a disputar vaga na final

Aparecidense e ABC se enfrentam neste domingo (24), a partir das 16h (horário de Brasília) no estádio Aníbal Batista de Toledo, em jogo de ida das semifinais da Série D do Campeonato Brasileiro.

E as equipes chegarão mais leves à partida, que terá transmissão ao vivo da TV Brasil, porque já têm lugar assegurado na próxima edição da Série C. Assim como o Campinense e o Atlético-CE, que fazem a outra semifinal, o Camaleão e o Alvinegro Potiguar garantiram o acesso no último final de semana, ao avançarem às semifinais.

Quem admite a existência dessa leveza é o técnico da Aparecidense, Thiago Carvalho: “O acesso à Serie C é o objetivo principal. Ao alcançar este objetivo você fica aliviado, consegue trabalhar com mais tranquilidade, sem tanta pressão”.

Porém, o comandante do Camaleão diz que é importante lembrar que ainda faltam alguns passos, passos que levem à conquista da Série D: “O acesso aconteceu, é algo que fica marcado em nossas vidas, pela dificuldade e a grandeza da conquista, mas não podemos nos satisfazer com isso e achar que está bom. Precisamos continuar produzindo, e acredito que estaremos muito forte nas semifinais e finais”.

E o próximo desafio da Aparecidense será justamente contra uma das equipes que o técnico Thiago Carvalho aponta como uma das mais qualificadas da competição: “Mais um confronto muito difícil. O ABC, individualmente falando, é um dos melhores times do campeonato. Com jogadores de qualidade. E precisamos, mais uma vez, fazer nosso jogo também, acreditar no que fazemos e buscar vencer a partida”.

Se o acesso trouxe mais tranquilidade ao Camaleão, no caso do ABC não foi diferente. “Sempre falamos que o grande objetivo era o acesso e conseguimos conquistá-lo”, afirma o técnico Moacir Júnior.

Mas o líder do Alvinegro quer mais, quer colocar seu nome na história da equipe de Natal: “Temos a possibilidade de cravar ainda mais o nosso nome na história com a conquista do título e vamos trabalhar para isso. Primeiro pensar na Aparecidense, um adversário muito difícil, complicado, e tentar essa vaga para a decisão do campeonato”.

Confronto de volta

A partida de volta será disputada no próximo sábado, com o ABC recebendo a Aparecidense no Frasqueirão, em Natal, a partir das 16h.