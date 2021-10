Tênis: dupla de Marcelo Melo estreia com vitória em Indian Wells

No retorno de uma parceria cheia de história com o croata Ivan Dodig, o brasileiro Marcelo Melo teve que suar para vencer na estreia do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos. Na partida de abertura da participação da dupla - que voltou a competir junta depois de cinco anos - eles derrotaram o chileno Cristian Garin e o mexicano Santiago González, de virada, por 2 a 1, parciais de 6-7 (6/8), 7-5 e 10-2, em pouco mais de 1h50 de jogo.

Melo e Dodig chegaram a estar perdendo o segundo set por 5 a 2, antes da reação, venceram a segunda parcial e atropelaram no tie-break. Eles foram parceiros entre 2012 e 2016, chegando a conquistar o título do torneio de Roland Garros em 2015. O croata é o terceiro parceiro diferente de Melo em 2021. Ele já competiu ao lado do holandês Jean-Julien Rojer e do polonês Lukasz Kubot.

Na sequência do torneio de Indian Wells, Melo e Dodig, cabeças de chave número 8 da competição, enfrentam os belgas Sander Gille e Joran Vliegen.

Outro brasileiro também está na disputa da chave de duplas do torneio. Bruno Soares é cabeça de chave número 6, competindo junto com o britânico Jamie Murray. Eles fizeram a estreia também neste sábado diante da parceria formada pelos alemães Jan-Lennard Struff e Alexander Zverev.