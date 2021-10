Verstappen volta à liderança da F1, mas Hamilton ganha impulso

Max Verstappen retomou a liderança do campeonato mundial de Fórmula 1 das mãos de Lewis Hamilton no Grande Prêmio da Turquia deste domingo (10), mas a campeã Mercedes ficou mais rápida e acionou os alarmes na Red Bull.

O piloto holandês de 24 anos foi o segundo colocado, atrás da Mercedes de Valtteri Bottas, no circuito de Istanbul Park, ficando seis pontos à frente do heptacampeão Hamilton, que terminou na quinta posição.

A good day made even better for Valtteri Bottas



The Finn picked up the extra championship point by winning the DHL Fastest Lap Award in Istanbul