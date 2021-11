Arena da Baixada será palco da decisão do título da Copa do Brasil

O Athletico-PR vai decidir na Arena da Baixada, em Curitiba, o título da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no dia 15 de dezembro. A definição dos mandos de campo ocorreu nesta quinta-feira (4), após sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O primeiro jogo da final ocorrerá três dias antes, um domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte.

O sorteio contou com a participação dos técnicos finalistas Alberto Valentim (Furacão) e Cuca (Galo). Ambos buscam conquistar o bicampeonato para seus respectivos clubes. O campeão terá direito à premiação de R$ 56 milhões, concedida pela CBF, e o vice será contemplado com R$ 23 milhões.

Há dois anos o Athletico-PR levantou a taça da Copa do Brasil pela primeira vez. Nesta edição, o time está invicto: são cinco vitórias e três empates.

“Não há regra para ser campeão. Mas sinceramente gostaríamos de definir em casa. Decidir em casa, acredito que possa ser sim [valioso]. Vai depender muito do primeiro jogo, são duas finais, 180 minutos de entrega total”, destacou Valentim em depoimento à CBF, após o sorteio.

Do outro lado do campo estará o Galo, cujo primeiro e último título foi conquistado há sete anos. A equipe mineira, que fará a primeira partida da final em casa, ganhou sete jogos na competição e foi superado apenas uma vez, pelo Bahia (2 a 1), nas oitavas.

“Nós já jogamos com o Fortaleza definindo fora e contra o Fluminense definindo em casa. Mas se eu pudesse escolher, sem dúvida nenhuma, queria definir em casa. Que sejam duas grandes finais. As duas equipes estão de parabéns por terem chegado à final, e que vença a melhor”, afirmou Cuca.