Bottas largará da pole no GP de São Paulo; Verstappen amplia liderança

Valtteri Bottas, da Mercedes, venceu a corrida classificatória neste sábado (13) e vai largar da pole position no Grande Prêmio de São Paulo, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, ampliou sua liderança no campeonato para 21 pontos.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton largou em último lugar depois de seu carro ter falhado em uma inspeção técnica na sexta-feira, e terminou em quinto, mas vai largar em décimo no domingo (14) depois de uma penalidade de cinco posições por trocar o motor.

"Ainda não acabou", disse Hamilton à equipe Mercedes no rádio do carro depois de uma corrida agressiva em que ganhou 15 posições em 24 voltas. "Eu realmente não tinha ideia do que era possível. Não determinei um limite ou um máximo", disse Hamilton. "Não dá pra desistir, é preciso continuar."

Bottas somou três pontos por vencer a corrida classificatória, ampliando a liderança da Mercedes sobre a Red Bull na classificação de construtores para dois pontos.

Verstappen, que saiu na frente, perdeu para Bottas na largada e teve que se conformar com o segundo lugar e dois pontos.

"A largada foi decisiva para mim", disse Bottas. "Nós apostamos um pouco com o pneu macio, sabíamos que seria um benefício na largada e funcionou."

Carlos Sainz ficou em terceiro com a Ferrari e levou o último ponto em disputa.

A corrida de domingo será três vezes mais longa e Hamilton, com um motor mais novo do que aqueles à sua frente, buscará o pódio.

"Brilhante. Redução dos danos", disse o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

* Reportagem adicional de Alan Baldwin de Londres