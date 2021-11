Bragantino faz 3 a 0 no Fortaleza e assume o 4º lugar no Brasileiro

O Red Bull Bragantino levou a melhor sobre o Fortaleza em confronto direto por vaga na fase de grupos da próxima Libertadores. Neste sábado (13), o Massa Bruta derrotou o Leão do Pici por 3 a 0 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os paulistas ultrapassaram o próprio time cearense na tabela, assumindo o quarto lugar, com 52 pontos três a frente do Tricolor, que aparece em quinto. Os seis primeiros colocados vão à Libertadores, sendo que os quatro melhores entram direto na fase de grupos.

Com gols de Helinho, Ytalo e Artur, vencemos o Fortaleza por 3 a 0 no Nabizão, em confronto direto na parte de cima da tabela, retornando ao G4 do @Brasileirao, com 52 pontos. Voltamos a campo na terça, no sul, contra o Grêmio. #DaLheBraga! pic.twitter.com/a4amhfXTER — Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) November 13, 2021

Logo aos três minutos, o atacante Helinho finalizou de primeira, no lado esquerdo da área, abrindo o placar para o Bragantino. Aos 14, Helinho cruzou pela direita e o atacante Ytalo, na marca do pênalti, desviou para ampliar a fatura.

O Fortaleza acordou após os gols sofridos e foi até superior na sequência do primeiro tempo, mas sem balançar as redes. Na volta do intervalo, o Leão manteve a postura ofensiva, mas o meia Yago Pikachu, na frente do gol, parou no goleiro Cleiton. O Bragantino foi mais eficiente. Aos 12 minutos, Helinho caiu na área após dividida com o zagueiro Titi. O atacante Artur bateu e definiu o jogo no interior paulista.

O Massa Bruta volta a campo na terça-feira (16), às 18h (horário de Brasília), contra o Grêmio, na Arena tricolor, em Porto Alegre. Será o último compromisso antes da final da Copa Sul-Americana, diante do Athletico-PR, no sábado que vem (20), em Montevidéu (Uruguai). Na quarta-feira (17), o Fortaleza tem pela frente o Clássico-Rei, com o Ceará, na Arena Castelão, às 19h. Os duelos valem pela 33ª rodada da competição nacional.

Rival do Bragantino na decisão continental, o Athletico perdeu de virada para o Internacional no Beira-Rio, em Porto Alegre, por 2 a 1. O Colorado assumiu o sexto lugar, com 47 pontos, mas pode deixar novamente o G6 se o Corinthians pontuar contra o Cuiabá na Neo Química Arena, em São Paulo - a partida começou às 21h deste sábado. O Furacão, com 41 pontos, aparece em décimo lugar.

Os paranaenses abriram o placar aos 36 minutos do primeiro tempo. O meia David Terans escapou da marcação do lateral Moisés e concluiu na saída do goleiro Marcelo Lomba. O Inter precisou só de três minutos para empatar. Após jogada de Moisés pela esquerda, o meia Carlos Palacios rolou e o volante Edenilson bateu de primeira.

O Colorado voltou melhor para o segundo tempo e virou o placar aos 19 minutos, novamente com Edenilson. Recém-convocado pelo técnico Tite como substituto do suspenso Casemiro na seleção brasileira para o jogo contra a Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o volante aproveitou a sobra de um chute do meia Maurício e decretou a vitória gaúcha.

Antes da final da Sul-Americana, o Athletico recebe o líder Atlético-MG na terça-feira, às 16h, na Arena da Baixada, em Curitiba, em "prévia" da decisão da Copa do Brasil. Na quarta, às 19h, o Inter visita o Cuiabá na Arena Pantanal. As partidas são referentes à 33ª rodada do Brasileiro.