Tombense-MG e Ituano-SP empatam no primeiro jogo da final da Série C

O primeiro jogo da final da Série C do Campeonato Brasileiro terminou sem vencedor. Neste sábado (13), Tombense e Ituano empataram por 1 a 1 no Almeidão, em Tombos (MG). A partida de volta será no sábado que vem (20), às 17h (horário de Brasília), no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). Quem vencer, fica com o título.

No primeiro tempo, a chance mais clara foi um chute do meia Igor Henrique, que parou no travessão dos anfitriões. Na etapa final, o Tombense abriu o placar aos cinco minutos, com o atacante Everton Galdino aproveitando, da entrada da área, a sobra de um cruzamento do lateral Manoel pela esquerda. Aos 37, o lateral Mário Sérgio levantou a bola da esquerda e Igor Henrique, de cabeça, deixou tudo igual.

As duas equipes estão garantidas na Série B do ano que vem. O Tombense disputará a divisão pela primeira vez, enquanto o Ituano assegurou o retorno após 14 anos. O clube paulista foi campeão da Série C em 2003 e lá ficou até 2007, quando foi rebaixado. Além deles, também subiram Novorizontino e Criciúma.