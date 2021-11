Brasileiro: Ceará respira na luta contra o Z4 e complica vida do Sport

O Ceará derrotou o Sport por 2 a 1 na Arena Castelão, em Fortaleza, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória deste domingo (14) manteve o Vozão distante da zona de rebaixamento e complicou a vida do Leão, que permanece no Z4 com jogos a mais que os demais concorrentes.

O Alvinegro subiu para 10º lugar, com 42 pontos, cinco a frente do Juventude, primeiro time na zona de rebaixamento. O Rubro-Negro continua com 30 pontos, seis atrás do Bahia, última equipe fora do Z4, mas que tem duas partidas a menos que os pernambucanos.

Abraçado pela torcida que nunca abandona, o @CearaSC vence mais uma em casa! pic.twitter.com/JDnbdtEQG0 — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 14, 2021

Os anfitriões abriram o placar aos oito minutos do primeiro tempo, em chute rasteiro do meia Vina. O empate do Sport saiu aos 15 da etapa final, em finalização do atacante Mikael, na área. Aos 33, o volante Marlon aproveitou a confusão na área rubro-negra e decretou a vitória do Ceará, para festa dos mais de 20 mil torcedores presentes na Arena Castelão.

A vitória enche o Vozão de moral para o Clássico-Rei desta quarta-feira (17), às 19h (horário de Brasília), diante do Fortaleza, novamente na Arena Castelão. Na quinta-feira (18), às 21h, o Sport recebe o Bahia na Arena Pernambuco. As partidas valem pela 33ª rodada do Brasileiro.

Em outro confronto da parte de baixo da tabela, o Juventude venceu a rebaixada Chapecoense por 2 a 0 na Arena Condá, em Chapecó (SC). Os gaúchos permanecem no limite do Z4, em 17º lugar, com os mesmos 36 pontos do Bahia, que fica fora da zona por ter uma vitória a mais. Os catarinenses amargam a lanterna, com 15 pontos.

A equipe de Caxias do Sul (RS) definiu o placar ainda na primeira etapa. Logo após o primeiro giro do cronômetro, o meia Guilherme Castilho, de cabeça, colocou os visitantes na frente. Aos 25, o zagueiro Vitor Mendes ficou com a sobra de uma bola que bateu na trave e mandou para as redes, marcando o segundo gol jaconero.

Ambos os times voltam a campo na quarta-feira. Às 19h, a Chape visita o Santos na Vila Belmiro, no litoral paulista. Mais tarde, às 20h30, o Juventude enfrenta o Fluminense no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.