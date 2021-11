Flamengo passeia no Morumbi e goleia São Paulo por 4 a 0 no Brasileiro

O Flamengo precisou de apenas 23 segundos de jogo para acabar com a esperança da torcida do São Paulo de se afastar do perigo da zona do rebaixamento. Foi quando Gabigol abriu o placar para o Rubro-Negro e desmoronou o Tricolor. O passeio deste domingo (14) no Morumbi terminou com um 4 a 0 a favor dos cariocas, e só não terminou com uma goleada maior porque o time de Renato Gaúcho não forçou.

Só sorrisos no @Flamengo! Goleada fora de casa, com um sistema ofensivo inspirado! O Mengão vai disputar até o fim... pic.twitter.com/x8buFS1w5i — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) November 14, 2021

Com o resultado, o Flamengo segue com o sonho do título, chegando a 60 pontos, com 31 jogos, ocupando momentaneamente a segunda colocação, oito pontos atrás do líder Atlético-MG. O São Paulo flerta com o Z4, com 38 pontos, na 15ª posição, cinco pontos acima do Juventude, que tem dois jogos a menos.

Mal deu para respirar. No primeiro ataque do Flamengo, a bola sobrou para Tiago Volpi, que saiu jogando com Liziero. O camisa 14 dormiu no ponto, perdeu a bola para Andreas Pereira. O volante passou para Bruno Henrique, que encontrou Gabigol sozinho para tocar por cobertura e abrir o placar.

O São Paulo tentou reagir, mas dois minutos depois, no segundo ataque rubro-negro, sofreu mais um gol. Michael recebeu lançamento de Everton Ribeiro, avançou pela esquerda, deixou Diego Costa para trás e tocou na medida para Bruno Henrique só empurrar para as redes.

O que já era difícil, ficou impossível para o Tricolor. Aos 9 minutos, Calleri deu um carrinho violento em David Luiz e recebeu cartão vermelho. O árbitro Leandro Pedro Vuaden inicialmente deu cartão amarelo, mas o VAR recomendou a revisão do lance, e a expulsão foi confirmada.

Com 2 a 0 no placar e um a mais em campo, o Flamengo diminuiu o ritmo e passou a jogar de forma mais cadenciada. Mesmo assim, perdeu muitos gols, principalmente por preciosismo dos atacantes. Aos 41 minutos, veio o terceiro. Michael aproveitou sobra do escanteio, cortou para o meio e acertou um belo chute de direita no ângulo de Tiago Volpi. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Um golaço.

No fim da primeira etapa, Michael dominou de letra um lançamento pela direita de ataque. O lateral Reinaldo não gostou do lance e partiu para cima do atacante, mas o árbitro conseguiu controlar os ânimos.

O São Paulo até tentou começar o segundo tempo dando trabalho para o Flamengo, mas Michael tratou de acabar com a esperança tricolor logo aos 9 minutos. O camisa 19 avançou pela esquerda e arriscou de fora da área. Volpi rebateu e a bola sobrou para Bruno Henrique. Ele encontrou Michael livre na área para marcar o quarto do Flamengo. Foi o 13º gol de Michael no Campeonato Brasileiro, artilheiro isolado da competição.

No restante da segunda etapa, o Flamengo manteve o controle da partida e o técnico Renato Gaúcho aproveitou para fazer substituições e poupar os titulares. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o Corinthians, quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. O São Paulo pega o Palmeiras, no mesmo dia, às 20h30min, no Allianz Parque.