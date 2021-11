Hamilton vence GP de São Paulo em fim de semana impressionante na F1

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton superou Max Verstappen e venceu o Grande Prêmio de São Paulo com a Mercedes neste domingo, reduzindo a liderança no campeonato de Fórmula 1 em relação a seu rival da Red Bull para 14 pontos, faltando três corridas para o final.

Verstappen, da Red Bull, terminou em segundo com Valtteri Bottas, da Mercedes, em terceiro, depois de um fim de semana impressionante e controverso no Brasil que entrará para a história como um dos maiores desempenhos de Hamilton.

Until today, no driver had won from further back than P8 on the grid at Interlagos 🏆@LewisHamilton started P10 today 🚀#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/d6d8K9epb3