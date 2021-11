Brasileiro: Corinthians supera Santos e entra no G4

O Corinthians derrotou o clássico com o Santos por 2 a 0, neste domingo (21) na Neo Química Arena, e entrou no G4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Com os três pontos o Timão assumiu a 4ª posição com 53 pontos.

#CorinthiansGrande! Fim de jogo na @NeoQuimicaArena! Com apoio da Fiel, o Timão supera o Santos por 2 a 0 no #ClássicoAlvinegro! VAMOS!!!!!!!



⚽ Jô

⚽ Gabriel#VaiCorinthians pic.twitter.com/oQl51oNjxT — Corinthians (@Corinthians) November 21, 2021

Para o Peixe o revés representou a permanência na 11ª posição com 42 pontos.

O Corinthians abriu o placar logo no primeiro minuto do segundo tempo, quando Du Queiroz avançou pela direita e cruzou rasteiro para Jô, que girou em cima da defesa e bateu colocado. E o centroavante voltou a aparecer com destaque já aos 39 minutos, quando recebeu de Gil e fez o pivô para Gabriel, que pegou de primeira para ampliar.

O Timão volta a entrar em campo pelo Brasileiro na quinta-feira (25), quando visita o Ceará. No mesmo dia o Santos recebe o Fortaleza na Vila Belmiro.