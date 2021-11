Com goleada, Corinthians mantém 100% na Libertadores Feminina

O Corinthians finalizou a primeira fase da Libertadores Feminina com 100% de aproveitamento. Nesta quarta-feira (10), o Timão goleou o Deportivo Capiatá (Paraguai) por 4 a 0 no estádio Arsenio Erico, na capital paraguaia Assunção, assegurando a liderança do Grupo D da competição.

PARTIU QUARTAS!



Com gols de Jheniffer (2), Diany e Grazi, o Corinthians bateu o Deportivo Capiatá e garantiu o primeiro lugar do grupo. O alvinegro agora, aguarda a definição do grupo C para saber seu próximo adversário!



QUE PARTIDA DAS BRABAS! pic.twitter.com/y2VBfvNtJW — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 10, 2021

A equipe alvinegra volta a campo neste sábado (13), às 19h45 (horário de Brasília), novamente no Arsenio Erico, para encarar o vice-líder do Grupo C. O adversário será definido após o confronto entre Alianza Lima (Peru) e Real Tomayapo (Bolívia), que começa às 19h45 desta quarta-feira no estádio Manuel Ferreira, também em Assunção. As peruanas somam os mesmos três pontos da Universidad de Chile, atualmente na segunda posição, mas ficam atrás pelo saldo de gols.

Mais cedo, no Manuel Ferreira, as chilenas foram derrotadas pelo Deportivo Cali (Colômbia) por 4 a 1 e finalizaram a chave com saldo positivo de dois gols. O Alianza, com saldo negativo de um gol, avança se superar o adversário boliviano por três ou mais gols de diferença.

No duelo contra o já eliminado Deportivo Capiatá, o Corinthians inaugurou o marcador aos sete minutos. Grazi foi lançada na pequena área, mas teve o chute prensado pela goleira. No rebote, ela rolou para a também atacante Jhennifer completar para o gol vazio. A camisa 9 balançou as redes novamente aos 35 minutos, ao dominar a bola no peito e finalizar sem deixá-la cair no gramado.

Aos 13 minutos da etapa final, a lateral Yasmin cobrou escanteio pela direita e a meia Diany, de cabeça, fez o terceiro do Corinthians. Cinco minutos depois, Grazi arriscou da entrada da área e a goleira do time paraguaio falhou, deixando a bola passar entre as pernas, fechando o marcador em Assunção.