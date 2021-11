Libertadores Feminina: Corinthians supera retranca e bate San Lorenzo

O Corinthians iniciou com vitória a trajetória na edição 2021 da Libertadores Feminina. Nesta quinta-feira (4), as Alvinegras superaram o San Lorenzo (Argentina) por 2 a 0 no estádio Arsenio Erico, em Assunção (Paraguai), pelo Grupo C da competição.

FIM DE JOGO!



Na estreia da libertadores, o Corinthians bateu o San Lorenzo por 2 a 0. Os gols foram marcado pela Erika e pela Yasmim. O próximo confronto do Timão, será no domingo 07/11, às 17h30, diante do Nacional do Uruguai. pic.twitter.com/xzKhue6LwK — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 4, 2021

A chave das brasileiras, que buscam o terceiro título continental após as conquistas de 2017 (como Audax/Corinthians) e 2019, ainda tem Deportivo Capiatá (Paraguai) e Nacional (Uruguai). Elas retornam a campo neste domingo (7), às 17h30 (horário de Brasília), para encarar as uruguaias. Na próxima quarta-feira (10), no mesmo horário, as adversárias serão as paraguaias. Os dois jogos também serão realizados no Arsenio Erico.

O Timão marcou presença no ataque durante todo o jogo. Aos 30 minutos do primeiro tempo, a atacante Gabi Portilho parou no travessão. Quinze minutos depois, a meia Tamires apareceu pela direita e colocou na área pelo alto. A atacante Vic Albuquerque ajeitou de cabeça e a zagueira Erika concluiu de peixinho para as redes.

Aos 23 minutos da etapa final, as alvinegras definiram a partida. A lateral Yasmin avançou pela esquerda, viu a goleira adiantada e marcou um golaço por cobertura. O time brasileiro seguiu pressionando as argentinas, mas o placar não foi mais alterado.