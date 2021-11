De olho no líder Atlético-MG, Flamengo encara Corinthians no Maracanã

Flamengo e Corinthians se enfrentam, a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (17) no estádio do Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contará com transmissão da Rádio Nacional.

Na vice-liderança da competição com 60 pontos, os rubro-negros entram em campo em busca de diminuir a distância para o líder Atlético-MG (que alcançou os 71 pontos após superar o Athletico-PR por 1 a 0 na última terça). Já o Timão, em 5º com 50 pontos, precisa pontuar para se manter vivo na zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores da América.

As duas equipes vêm de vitória na última rodada. O Flamengo bateu o São Paulo por 4 a 0 no Morumbi, enquanto o Corinthians derrotou o Cuiabá por 3 a 2 na Neo Química Arena.

Flamenguistas e corintianos vêm mostrando regularidade na competição. Levando em consideração apenas as partidas do primeiro turno, os cariocas ficariam na terceira colocação, já no segundo turno o Flamengo seria o vice-líder. Da mesma forma está o Corinthians, que terminou a primeira metade do campeonato em sexto e no returno estaria em quinto.

Os donos da casa confiam na força ofensiva para sair com os três pontos. Além de contar com o artilheiro do Brasileirão, o atacante Michael, com 13 gols marcados, o clube carioca foi o que mais balançou as redes adversárias, 61 vezes no total.

No primeiro turno, Flamengo e Corinthians duelaram e os rubro-negros levaram a melhor. Em 1° de agosto, os comandados do técnico Renato Gaúcho venceram por 3 a 1 na Neo Química Arena. Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Gustavo Henrique marcaram para os cariocas, já Vitinho descontou para os paulistas.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Corinthians com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: