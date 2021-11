Grêmio goleia Bragantino e respira no Campeonato Brasileiro

O Grêmio derrotou o Bragantino por 3 a 0, na noite desta terça-feira (16) em Porto Alegre, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo: #Grêmio 3x0 Bragantino

Com gols de Diego Souza, Lucas Silva e uma bomba do meio da rua de Jhonata Robert, vencemos o Bragantino na Arena e conquistamos importantes 3 pontos no #Brasileirão2021! Nosso próximo compromisso é contra a Chapecoense.

⚽🇪🇪 #GRExRBB pic.twitter.com/JvxeQRUpav — Grêmio FBPA (@Gremio) November 16, 2021

O primeiro tempo da equipe gaúcha foi avassalador contra o time paulista, que esteve recheado de jogadores reservas. Isto porque o Massa Bruta prioriza a final da Copa Sul-Americana, que será disputada no sábado (20) contra o Athletico-PR.

Aos quatro minutos, o Grêmio já vencia por 1 a 0 com o gol do centroavante Diego Souza. Ele bateu pênalti, o goleiro Júlio César defendeu e, no rebote, o jogador gremista mandou para as redes de cabeça. Aos 33 foi a vez de o volante Lucas Silva fazer o dele. O ex-jogador do Cruzeiro aproveitou boa jogada de Campaz e Ferreira para ampliar o placar com um chute forte. Quatro minutos depois, o garoto Jhonata Robert fechou o placar ao arriscar de muito longe para acertar um belo chute sem chances para o goleiro do time do interior paulista.

Com a vitória o Grêmio sobe para 32 pontos e ganha uma posição na classificação, saindo do penúltimo lugar para a 18ª. Agora a diferença para o Bahia, o primeiro time fora do Z4, é de quatro pontos. Já o Bragantino segue no G4, na 4ª posição com 52 pontos.

No sábado (20) o time de Porto Alegre volta a jogar. Dessa vez o adversário será a Chapecoense em Santa Catarina. O Bragantino só volta a jogar pelo torneio nacional na terça-feira (30), contra o Juventude em Caxias do Sul.