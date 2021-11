Tênis de mesa: Hugo Calderano é ouro no Pan-Americano

Hugo Calderano conquistou o título do Campeonato Pan-Americano de Tênis de Mesa, após derrotar o canadense Eugene Wang por 4 sets a 1 (parciais de 11/7, 8/11, 11/6, 9/11, 11/3 e 11/8), no final da noite da última segunda-feira (15), na Villa Deportiva Nacional, em Lima (Peru).

É campeão! 🥇🇧🇷



Hugo Calderano vence 🇨🇦 Eugene Wang e fica com o ouro do individual masculino do Campeonato Pan-Americano pic.twitter.com/KG0kzkCT5l — CBTM (@CBTM_TM) November 16, 2021

Este foi o segundo título de Calderano na competição. O primeiro foi em 2017 (ele não disputou as edições de 2018 e 2019).

“Acho que consegui jogar muito bem. Meu nível foi crescendo durante a competição. A final foi bem difícil, o Eugene tem muita experiência, é muito bom no jogo curto, consegue ler bem o jogo. Então, nessa parte de saque e recepção, as primeiras bolas foram muito importantes, mas acho que consegui achar um bom ritmo e estava forte mentalmente para conseguir fechar o jogo no sexto set, com essa virada, e ganhar esse título”, declarou o brasileiro através de sua assessoria de imprensa.

Quem também conquistou medalha na competição foi Bruna Takahashi. Ela foi derrotada pela porto-riquenha Adriana Diaz por 4 sets a 3 (6/11, 11/8, 4/11, 11/9, 12/10, 8/11 e 7/11) e ficou com a prata no individual feminino.

Após dois duelos dramáticos, Bruna Takahashi fica com a medalha de prata no Campeonato Pan-Americano



➡️ https://t.co/onBfxMv5fl pic.twitter.com/YmUp6cJkaD — CBTM (@CBTM_TM) November 16, 2021

Esta é a segunda medalha na competição de Takahashi, que, ao lado de Vitor Ishy, garantiu o ouro nas duplas mistas.