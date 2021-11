Dupla Takahashi e Ishiy faturam ouro no Pan-Americano de tênis de mesa

O Brasil subiu ao pódio duas vezes nesta segunda-feira (15) no Pan-Americano de Lima (Peru). Nas duplas mistas, Bruna Takahashi e Vitor Ishy conquistaram o ouro, a primeira medalha do país na competição. Depois Ishy também faturou o bronze, ao lado de Erick Jouti, na disputa de parcerias masculinas.

Ouro para o Brasil! 🇧🇷



Bruna Takahashi e Vitor Ishiy vencem 🇦🇷 Horácio Cifuentes e Camilla Arguelles por 3 a 1 na final e ficam com o título das duplas mistas no Campeonato Pan-Americano 🥇 pic.twitter.com/gWnlfEfVHx — CBTM (@CBTM_TM) November 15, 2021

Takahashi e Vitor Ishy confirmaram o favoritismo ao superar os argentinos Camila Arguelles e Horacio Cifuentes por 3 sets a 1 (11/9, 11/7, 6/11 e 11/7). Na sequência, na semi masculina, Jouti e Vitor Ishiy pararam diante dos chilenos Gustavo Gomez e Juan Lamadrid. Os brasileiros perderam por 3 a 1 (parciais de 7/11, 5/11, 11/9 e 11/8) e ficaram com o bronze.

O país pode ampliar o quadro de medalhas com a conclusão das disputas individuais. A partir das das 17h (horário de Brasília) terão início as semifinais individuais. Bruna Takahashi disputa a semifinal com a norte-americana Lily Zhang, e Carol Kumahara encara a porto-riquenha Adriana Diaz, número 17. A partir das 18h30, rola a semifinal masculina 100% brasileira: Hugo Calderano, número 5 do mundo, mede forças com Ishiy (63º no ranking). Quem avançar disputará a final às 21h15.