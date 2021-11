Dani Alves promete tentar resgatar campanha do Barça na Liga Espanhola

O zagueiro brasileiro Daniel Alves disse que vestir as cores do Barcelona novamente o fez se sentir um super-herói, mas ressaltou que não há margem para erro na tentativa do time de resgatar sua campanha na LaLiga espanhola.

Alves, que jogou pelo Barça entre 2008 e 2016, vencendo seis títulos LaLiga e três títulos na Liga dos Campeões, entre outras grandes honrarias, chegou a um acordo na última sexta-feira (12) para voltar ao seu antigo clube até o final da atual campanha.

O lateral-direito de 38 anos completou os exames médicos na segunda-feira (15) e disse que está animado para começar a trabalhar com o ex-companheiro de equipe e atual técnico Xavi Hernandez.

O Barça está em nono lugar no campeonato, com 17 pontos em 12 jogos, depois de um início difícil de campanha em que o ex-técnico Ronald Koeman foi demitido.

"Trabalhei muito durante toda a minha vida e agora estou aqui para ajudar o Barcelona a crescer", disse Alves ao canal de televisão do Barça. "É um desafio incrível e estou fascinado por ele. Lutar e defender esta camisa ... quando eu visto essa camisa, me sinto como um super-herói."

Alves disse que ainda está em choque ao retornar à equipe após cinco anos.

Ele se juntou ao São Paulo em 2019, depois de passagens pela Juventus e pelo Paris Saint-Germain, mas encerrou o contrato após uma disputa sobre salários não pagos.