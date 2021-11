Flamengo vence Bahia e continua sonhando com o Brasileiro

O Flamengo derrotou o Bahia por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (11) no estádio do Maracanã, e manteve vivo o sonho de conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

FIM DE JOGO NO MARACANÃ! O Mengão vence o Bahia por 3 a 0 com gols de Gabigol, Michael e Andreas Pereira, pelo Brasileirão! #CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/xmKmTcCpnF — Flamengo (@Flamengo) November 11, 2021

Com o triunfo o Rubro-Negro permanece na 3ª posição da classificação, agora com 57 pontos, mas com uma partida a menos do que o líder Atlético-MG (68 pontos) e do vice-líder Palmeiras (58 pontos). Para o Bahia o revés representou a proximidade da zona do rebaixamento, pois ficou na 16ª posição com 36 pontos

O técnico Renato Gaúcho mandou a campo nesta quinta uma equipe alternativa, sem a presença de várias peças importantes, influenciado pela proximidade da final da Taça Libertadores, no dia 27 de novembro contra o Palmeiras.

Mesmo com a escalação alternativa, o Rubro-Negro dominou a etapa inicial, e abriu o marcador aos 31 minutos, em gol em cobrança de pênalti (que teve a marcação muito contestada) de Gabriel Barbosa. Este foi o centésimo gol do camisa 9 pelo Flamengo.

A missão do time carioca ficou mais simples aos 41 minutos, quando o lateral Matheus Bahia foi expulso por acúmulo de cartões amarelos.

Na etapa final o Rubro-Negro manteve a superioridade e confirmou a vitória. Primeiro com gol que saiu dos pés do atacante Michael, que apenas escorou a bola aos 12 minutos após boa jogada de Vitinho. Depois com Andreas Pereira, que, aos 43 minutos, bateu colocado da entrada da área.