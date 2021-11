Atlético-MG vence Corinthians e dá mais um passo rumo ao título

O Atlético-MG deu mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro após derrotar o Corinthians por 3 a 0, nesta quarta-feira (10) no estádio do Mineirão, em jogo válido pela 31ª rodada da competição.

⚫⚪💪🏽 FIM DE JOGO! DIANTE DE MAIS DE 58 MIL PESSOAS, O ATLÉTICO VENCE O CORINTHIANS NO MINEIRÃO, 3 A 0, E SEGUE DISPARADO NA LIDERANÇA DO @BRASILEIRAO!



⚽️ Diego Costa, Keno e Hulk marcaram para o #Galo.



⚔️ #TodoJogoÉDecisão #VamoGalo #CAMxCOR 🏴🏳️ pic.twitter.com/sRCB4kwXUK — Atlético 😷 (@Atletico) November 10, 2021

Com o triunfo, o líder Galo alcançou os 68 pontos. Já para o Timão o revés representou a manutenção dos 47 pontos, e a possível perda de posições na classificação dependendo do resultado de outras partidas.

Diante de mais de 58 mil torcedores, o Atlético-MG triunfou graças a gols de Diego Costa, aos 15 minutos do primeiro tempo, de Keno, aos 5 da etapa final, e de Hulk, nos acréscimos da partida.

O Galo volta a entrar em campo pela competição na próxima terça-feira (16), quando visita o Athletico-PR na Arena da Baixada. Dois dias antes o Ceará recebe o Sport.

Triunfo do Peixe

Quem também triunfou em casa nesta quarta foi o Santos, que bateu o Bragantino por 2 a 0. Com a vitória obtida com gols de Marinho e Carlos Sánchez o Peixe alcança a 13ª posição com 38 pontos e passa a sonhar com uma vaga para a próxima edição da Copa Libertadores. Já o Massa Bruta permanece com 49 pontos.

FINAL DE JOGO E VITÓRIA DO SANTOS! ⚪⚫



Peixão domina as ações no Alçapão e vence o Red Bull Bragantino por 2 a 0, com gols de Marinho e Sánchez. A reação continua e voltamos a subir na tabela do #Brasileirão! pic.twitter.com/oFIfyJQDmT — Santos Futebol Clube (@SantosFC) November 10, 2021

O próximo desafio do Santos no Brasileiro é o Atlético-GO, no sábado (13). No mesmo dia o Bragantino recebe o Fortaleza.