Tite diz que considera certa a classificação do Brasil para a Copa

Um dia antes da partida contra a Colômbia pelas Eliminatórias para a Copa de 2022 (Catar), o técnico Tite afirmou em entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (10) que ele considera certa a classificação do Brasil para o próximo Mundial.

“Para mim, estamos classificados, com a pontuação que temos, para a Copa do Mundo. E diferentemente do outro estágio, agora parte para o estágio de preparação específica para jogos de Copa do Mundo, onde vamos enfrentar, por exemplo, uma Colômbia, numas quartas, numas oitavas de final. É fato, como aconteceu em 2014. Trabalharmos nesse objetivo real, a grandeza do jogo”, declarou o treinador.

Os movimentos da #SeleçãoBrasileira! 🤩⚽🇧🇷



Hoje tem mais um dia de treino, o último antes de 🇧🇷 x 🇨🇴!



Já garantiu seu ingresso?



Fotos: Lucas Figueiredo / CBF

E a confiança de Tite para o jogo, que acontece às 21h30 (horário de Brasília) de quinta-feira (11), vem justamente após a grande atuação cotra o Uruguai (vitória de 4 a 1 na última rodada das Eliminatórias): “Fez [a seleção] uma grande atuação, sim. Teve média de posse de bola inferior à que a gente tem [normalmente], mas ela criou inúmeras possibilidades de gol. E a gente pega dados para refletir sobre uma análise qualitativa. Ela teve o número maior de passes. E o número de passes está ligado às oportunidades, e número de gols feitos, e uma atuação que, das 11, para mim está no top 2”.

Porém, o auxiliar técnico da seleção, César Sampaio, afirmou que se engana quem imagina que o Brasil encontrará facilidades diante dos colombianos: “Conhecemos o adversário, como eles nos conhecem, uma equipe que ainda não vencemos. O jogo tem todo esse cenário, e esperamos estar preparados para merecer essa vitória”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Brasil e Colômbia ao vivo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes.