Tite testa seleção com trio Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar no ataque

O técnico Tite esboçou nesta terça-feira (9) o time do Brasil que deve enfrentar a Colômbia na próxima quinta-feira (11), em São Paulo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, com o trio de ataque formado por Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

Raphinha, do Leeds (Inglaterra), foi um dos destaques dos últimos jogos do Brasil e parece ter conquistado a vaga no ataque titular como companheiro ideal para Neymar.

O Brasil também deve ter as voltas de Danilo na lateral-direita e Marquinhos na zaga para o jogo contra os colombianos. O volante Casemiro, que ficou de fora dos últimos jogos das Eliminatórias por lesão, também deve voltar ao time.

𝔽 É 🙏 🇧🇷



Vamos para mais uma!



📸 Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/ozmGzBXoIb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 9, 2021

O treinador brasileiro provavelmente continuará o rodízio de goleiros, e dessa vez a chance deve ser de Alisson.

Com isso, a formação titular deve ser: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Gabriel Jesus, Raphinha e Neymar.

O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com 31 pontos e já está praticamente classificado para a Copa do Mundo de 2022 (Catar). No dia 16 a seleção brasileira enfrentará a Argentina.