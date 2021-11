Foz Cataratas-PR vence São José-SP e avança às semifinais da LNF

O Foz Cataratas-PR é a terceira equipe classificada às semifinais da Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (14), o Azulão das Três Fronteiras derrotou o São José-SP por 3 a 1 no ginásio Ministro Costa Cavalcanti, em Foz do Iguaçu (PR), no jogo de volta do confronto pelas quartas de final. No duelo de ida, há uma semana, os times empataram por 2 a 2 no ginásio do Tênis Clube de São José dos Campos (SP). Ambas as partidas foram transmitidas ao vivo pela TV Brasil.

Estamos na semi final da @lnfontime



Obrigado torcedor, que fez o Caldeirão Azul ferver! 🏟💙#somostodosum pic.twitter.com/YnAnxO8a1N — Foz Cataratas Futsal (@FutsalCataratas) November 14, 2021

Na próxima fase, os paranaenses terão pela frente o Magnus Sorocaba-SP, atual campeão, em datas e horários que ainda serão confirmados. O time paulista, que despachou o Joinville-SC no último sábado (13), realiza o jogo de volta em casa, por ter melhor campanha.

É a segunda vez que o Foz Cataratas chega às semifinais da LNF. A primeira foi em 2017, quando foi eliminado pelo Joinville. Em 2020, o Azulão parou nas oitavas de final, superado pelo Corinthians.

Os anfitriões saíram na frente aos três minutos. O ala William roubou a bola na frente do gol, tabelou com o pivô Kauê e mandou para as redes. Dois minutos depois, o ala Joãozinho escapou da marcação e cruzou rasteiro para o fixo Alisson deixar tudo igual. Os paulistas pressionaram atrás da virada, mas quem marcou foi o Foz. Aos 16, o fixo Léo Costa bateu da intermediária e recolocou os paranaenses à frente.

A etapa final foi mais truncada que a inicial, com o São José procurando espaços para empatar novamente o confronto. Na reta final, o time paulista lançou mão do goleiro-linha, mas a estratégia não funcionou. Nos últimos segundos, o Foz liquidou a partida. Pedro desarmou o ataque joseense e foi lançado por William em contra-ataque. Livre e sem goleiro, o fixo completou para o gol vazio e decidiu a classificação.

O último semifinalista será conhecido nesta segunda-feira (15), no confronto entre os gaúchos Carlos Barbosa e Atlântico - que venceu o primeiro jogo por 6 a 2, no Caldeirão do Galo, em Erechim (RS), na segunda-feira passada (8). A partida será às 18h (horário de Brasília), no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa (RS). Os anfitriões têm de vencer para forçar a prorrogação. O Atlântico se classifica com um empate no tempo normal.

Quem avançar, encara o Cascavel-PR, que eliminou o Joaçaba-SC ao vencer o jogo de volta, no último sábado (13), por 5 a 3, no ginásio da Neva, em Cascavel (PR).