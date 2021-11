Inglaterra se classifica para a Copa após 10 a 0 sobre San Marino

O atacante britânico Harry Kane marcou quatro gols na goleada de 10 a 0 sobre San Marino nesta segunda-feira (15), quando a seleção inglesa de Gareth Southgate garantiu sua vaga na próxima edição da Copa do Mundo no Catar.

A Inglaterra só precisava de um ponto contra a pior seleção das Eliminatórias, que ocupa o 210º e último lugar no ranking mundial, para garantir a liderança do Grupo I, então a única questão era sobre o número de gols que os ingleses fariam para marcar a ocasião.

