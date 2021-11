Messi começa jogando contra o Brasil pelas Eliminatórias, diz técnico

O capitão da seleção argentina, Lionel Messi, está em forma e irá começar jogando na partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo contra o Brasil em casa nesta terça-feira (16), afirmou o técnico Lionel Scaloni a jornalistas na segunda-feira (15).

Scaloni fez comentários parecidos antes do jogo anterior da Argentina, uma vitória por 1 a 0 contra o Uruguai na sexta-feira (12), embora Messi tenha participado apenas dos últimos 14 minutos de jogo.

A Argentina é a segunda na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, e está seis pontos atrás do Brasil, único país da região que já garantiu sua participação no Mundial do Catar 2022 até agora.

Scaloni repetiu que Messi, de 34 anos, está completamente recuperado de lesões no joelho e na parte posterior da coxa que o deixaram de fora dos últimos dois jogos do Paris Saint-Germain, e está agora pronto para uma das principais partidas do calendário sul-americano.