Ivana Fuso é convocada para a seleção feminina de futebol

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na tarde desta sexta-feira (19) que a meio-campista Ivana Fuso, do Manchester United (Inglaterra), foi convocada para os jogos da seleção brasileira contra Venezuela, Índia e Chile, válidos pela Data Fifa de novembro.

A meio-campista Ivana Fuso, do Manchester United (Inglaterra), está convocada pela técnica Pia para defender a Seleção Brasileira Feminina na Data FIFA de novembro. As Guerreiras do Brasil voltam a atuar no país com três jogos diante das seleções da Venezuela, Índia e Chile. pic.twitter.com/HHoLJg3Xkl