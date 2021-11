Oscar Tabárez deixa o comando da seleção do Uruguai após 15 anos

O Uruguai demitiu o técnico Oscar Tabárez após 15 anos no cargo, depois de uma série de resultados decepcionantes nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, informou nesta sexta-feira (19) a Associação Uruguaia de Futebol (AUF).

O Uruguai perdeu de 3 a 0 para a Bolívia na última terça-feira (16), a quarta derrota consecutiva da equipe, que caiu para o 7º lugar nas Eliminatórias sul-americanas para o Mundial de 2022 (Catar), um ponto atrás da Colômbia, que atualmente ocupa a última vaga de classificação direta.

“Expressamos enfaticamente que esta decisão não ignora a importante contribuição de Tabárez para o futebol uruguaio”, afirmou a AUF através de um comunicado.

📣 Comunicado de la AUF - 19/11/2021 pic.twitter.com/OSVXn2qpG4 — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 19, 2021

“Saudamos e reconhecemos as conquistas esportivas fundamentais obtidas nestes 15 anos, que mais uma vez colocaram o Uruguai no topo do futebol mundial”, acrescentou a associação.

“O Comitê Executivo da AUF tomou esta difícil decisão nas circunstâncias atuais, comprometido com o futuro próximo e com a obtenção dos resultados que todos nós esperamos”, diz a nota.

Tabárez, de 74 anos, assumiu o comando da seleção uruguaia para uma segunda passagem em 2006 e levou o Uruguai às semifinais da Copa do Mundo 2010 e ao título da Copa América um ano depois.

Ele esteve anteriormente no comando da equipe entre 1988 e 1990.

O Uruguai visitará o Paraguai em sua próxima partida pelas Eliminatórias, em 27 de janeiro.