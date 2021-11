Messi comemora classificação da Argentina para a Copa do Catar

O craque argentino Lionel Messi celebrou nesta quarta-feira (17) a classificação da seleção da Argentina para a Copa do Mundo do Catar (2022).

“Acabei de aterrissar em Paris [onde defende o PSG] com a imensa alegria de ter conseguido o objetivo da classificação para a Copa do Catar. É sem dúvida a cereja do bolo de um ano muito especial que vivemos com a nossa seleção argentina”, declarou o camisa 10 argentino através do seu perfil o Instagram.

A vaga da seleção comandada pelo técnico Lionel Scaloni foi confirmada após o final da 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo, disputada na última terça-feira (16). Nesta fase da competição a Argentina empatou por 0 a 0 com o Brasil em partida disputada no estádio Bicentenário, na cidade argentina de San Juan.