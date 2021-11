Juventude bate Bragantino e respira mais aliviado na Série A

O Juventude venceu o Bragantino por 1 a 0, na noite desta terça-feira (30) no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O jogo foi válido pela 35ª rodada do Brasileiro.

3️⃣ PONTOS PARA O JU! Ricardo Bueno marcou e o Verdão, no Jaconi lotado, derrotou o Red Bull Bragantino por 1 a 0. Com 43 pontos o Papo está fora da zona de rebaixamento!.



LUTAR ATÉ O FINAL! É O JU 🟢⚪



📷 Fernando Alves/ECJuventude

O único gol da partida saiu dos pés do centroavante Ricardo Bueno. O camisa 9 da equipe da casa acabou sendo o nome do jogo. Aos 37 minutos da etapa inicial ele teve a chance de converter um pênalti que foi assinalado com auxílio do VAR (árbitro de vídeo), mas acabou cobrando mal e mandando para fora. Porém, aos 44 do primeiro tempo, ele acertou um chute forte e rasteiro de longe para vencer o goleiro Cleiton e definir o placar da partida.

Com esse resultado, o Juventude respirou um pouco mais aliviado na briga contra o rebaixamento. Chegou aos 43 pontos e subiu três posições, passando a ocupar o 14º lugar. Mesmo perdendo, o Bragantino seguiu em 5º com 53 pontos. A próxima partida do time gaúcho será na sexta-feira (3) contra o Fortaleza fora de casa. Já o Bragantino pega o Atlético-MG no domingo (5) no Mineirão.