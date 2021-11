Messi está recuperado e pode atuar em duelo Argentina x Uruguai

O astro Lionel Messi se recuperou dos problemas físicos que o impediram de jogar as últimas partidas do Paris Saint-Germain (PSG) e está disponível para o duelo de sexta-feira da Argentina contra o Uruguai pelas eliminatórias sul-americanas da Copa do Mundo de 2022, disse nesta quinta-feira o técnico Lionel Scaloni.

"Messi está bem, ele treinou ontem. Ele fez trabalhos diferenciados nos primeiros dias e ontem intensificou um pouco mais, e em princípio ele está disponível. Achamos que Leo está bem", disse Scaloni em entrevista coletiva no centro de treinamento da Associação de Futebol Argentino (AFA). "Leo quer jogar e eu quero que ele jogue. Na Copa América ele jogou sempre e para mim ele é uma fonte de orgulho. Espero que todos tenham o desejo de jogar como ele na Copa, mesmo sem estar nas melhores condições", acrescentou.

Messi não participou dos últimos jogos do PSG devido a problemas no joelho esquerdo após uma pancada, o que levou o clube francês a questionar sua convocação para defender a seleção argentina.

Por outro lado, em contraste com a situação de Messi, o técnico argentino disse que o meio-campista Leandro Paredes, também do PSG, não estará disponível devido a problemas físicos. "Ele está descartado, não vamos correr nenhum risco".

A Argentina enfrentará o Uruguai em Montevidéu e depois receberá o Brasil na província de San Juan, na terça-feira, pelas eliminatórias para o Mundial de 2022.