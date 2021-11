Seis brasileiros estreiam nesta terça no Mundial de Tênis de Mesa

O Campeonato Mundial de Tênis de Mesa começa nesta terça-feira (23) em Houston (Estados Unidos) com sete brasileiros nas disputas individual e de duplas. A principal competição da modalidade, que reúne os melhores mesatenistas do mundo, terá a participação do carioca Hugo Calderano, que subiu nesta terça (23) para quarto lugar no ranking mundial. Além dele, o Brasil será representado por Gustavo Tsuboi (38º), Vitor Ishyi (63º), Thiago Monteiro (90º), Erick Jouti (92º) , Bruna Takahashi (38ª) e Caroline Kumahara (145º).

Bicampeão no Pan-Americano em Lima (Peru), na semana passada , Calderano acredita que a boa fase é resultado da preparação antes de Olimpíada de Tóquio e motivado a superar o desempenho que teve no Mundial de 2019, quando parou nas oitavas de final diante do chinê Ma Long, campeão da edição.

“Eu estou jogando em um nível muito acima do que eu estava em 2019. No atual, eu vou ser um dos quatro cabeças (de chave). Não vai ter a presença do Ma Long e do Xu Xin, então isso abre bastante caminho, aumentam as minhas chances de medalha. Eu sinto que o meu jogo está no lugar certo, eu fiz o que tinha de ser feito. Vou chegar muito preparado e, agora, é aproveitar todo esse treinamento que fiz nas últimas semanas”, avaliou o carioca que estreia nesta quarta (24).

Também chegam ao Mundial com moral ao Mundial Bruna Takahashi e Caroline Kumahara, que conquistaram prata e bronze, respectivamente, no Pan de Lima Nas duplas, o Brasil terá Eric Jouti/Vitor Ishiy e Thiago Monteiro/Gustavo Tsuboi nas masculinas, Caroline Kumahara/Bruna Takahashi na feminina e Ishiy/Bruna nas mistas.

Programação

Individual Masculino

15h20 – Thiago Monteiro x Nikhil Kumar (USA)

16h – Eric Jouti x Tamas Lakatos (HUN)

21h – Vitor Ishiy x Juan Lamadrid (CHI)

21h40 – Gustavo Tsuboi x Olajide Omotayo (NIG)

Individual Feminino:

21h40 – Caroline Kumahara x NG Wing Nam (HKG)

22h20 – Bruna Takahashi x Manika Batra (IND)

Duplas mistas

19h – Bruna Takahashi/Vitor Ishiy x Olga Vorobeva/Kirill Skachkov (RUS)