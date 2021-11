Série B: Cruzeiro espanta risco de queda e Brusque pode entrar no Z4

O Cruzeiro espantou de vez qualquer risco de rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira (9), a Raposa derrotou o Brusque por 2 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 35ª rodada da competição. A equipe celeste terminará a semana a oito pontos do Z4, com nove em disputa.

Os mineiros foram a 46 pontos, na décima colocação, podendo ser ultrapassados por Vila Nova ou Sampaio Corrêa na sequência da rodada, caso o confronto entre eles na quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), no Castelão, em São Luís, tenha vencedor. O Quadricolor, estacionado nos 38 pontos, está em 16º lugar e pode cair para a zona de rebaixamento se o Londrina derrotar o CRB na quarta-feira (10), às 21h30, no Rei Pelé, em Maceió.

Empurrado pela torcida presente no Mineirão, o Cruzeiro teve a iniciativa do primeiro tempo. O Brusque até assustou primeiro. Aos 19 minutos, o lateral Toty recebeu na direita e cruzou para o atacante Garcez cabecear por cima, quase na pequena área. A Raposa, porém, foi quem balançou as redes. Aos 25, após cobrança de escanteio da esquerda, o atacante Vitor Leque tentou duas vezes para vencer o goleiro Ruan Carneiro e abrir o marcador.

Em vantagem, os anfitriões diminuíram o ritmo e viram o Quadricolor se lançar ao ataque e obrigar Fábio a trabalhar. Aos 39 minutos, o goleiro salvou um chute do meia Jhon Cley, que invadiu a área deixando a marcação do Cruzeiro para trás. Na sequência, evitou que o atacante Edu, artilheiro da Série B, igualasse em tentativa da entrada da área. Aos 41, Garcez teve nova chance de cabeça, mas voltou a escorar por cima da baliza.

Se o fim do primeiro tempo deixou o torcedor da casa preocupado, Giovanni tranquilizou as arquibancadas aos quatro minutos da etapa final. O meia acertou um belo chute da intermediária, no ângulo de Ruan Carneiro, ampliando a vantagem celeste. O Brusque sentiu o gol e o Cruzeiro aproveitou para controlar as ações e administrar a vitória.

CANTA E COMEMORA A NAÇÃO AZUL!!! 💙🔥



Vocês foram os verdadeiros protagonistas desta noite!



OBRIGADO! 👊🦊



📸 Gustavo Aleixo / Cruzeiro pic.twitter.com/tNVmUFN5kA — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) November 10, 2021

Pela 36ª rodada, o Cruzeiro encara o Vitória no Barradão, às 19h de domingo (14). Na segunda-feira (15), às 16h, o Brusque recebe o CRB no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC).