Solskjaer compara CR7 a Michael Jordan após empate com Atalanta

O técnico Ole Gunnar Solskjaer disse que Cristiano Ronaldo dá ao Manchester United o mesmo tipo de vantagem que o lendário jogador de basquete norte-americano Michael Jordan dava ao Chicago Bulls depois que os dois gols do atacante de Portugal garantiram ao seu time um empate de 2 a 2 com a Atalanta na Liga dos Campeões.

Sitting 🔝 of Group F with two games to go 👏#MUFC | #UCL — Manchester United (@ManUtd) November 3, 2021

O primeiro gol marcado por Ronaldo deu a igualdade no placar ao United pouco antes do intervalo do jogo de terça-feira, e outro nos acréscimos assegurou o empate e colocou o time inglês na liderança conjunta do Grupo F da Liga dos Campeões ao lado do Villarreal.

O português de 36 anos também marcou gols em vitórias de virada em casa contra o Villarreal e a Atalanta, levando Solskjaer a comparar seu impacto ao de Jordan, heptacampeão da NBA com os Bulls.

"Todos nós temos nossos papeis e responsabilidades", disse Solskjaer aos repórteres. "É claro que Cristiano é um líder no grupo, mas é isso que ele faz, ele marca gols". "Não ficamos contentes por sofrer dois gols... mas ele (Ronaldo) realmente cria estes momentos, e tenho certeza de que o Chicago Bulls também não se incomodava de ter Michael Jordan". "Às vezes, times têm os jogadores que têm, e é por isso que são o Man United, é por isso que são campeões no Chicago Bulls. Você cria estes momentos", disse.

Ronaldo, que voltou ao clube no verão europeu, já fez nove gols em todas as competições nesta temporada, cinco deles na Liga dos Campeões.