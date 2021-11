Tite convoca Vinicius Jr para seleção após corte de Firmino por lesão

O atacante Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid, foi convocado nesta sexta-feira (5) pelo técnico Tite a retornar a seleção brasileira para os próximos dois confrontos pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar. Ele substituirá Roberto Firmino, do Liverpool (Inglaterra), cortado hoje, depois de avaliação de Rodrigo Lasmar, médico da seleção, que confirmou lesão muscular na coxa esquerda.

Firmino se machucou na última quarta (3), na vitória dos Reds sobre o Atlético de Madrid (2 a 0), pela Liga dos Campeões. Segundo Lasmar, “a lesão impede o atleta de participar dos treinos e jogos da seleção nas próximas semanas”.

Vini Jr. está convocado para os próximos jogos das Eliminatórias. Atacante vai substituir Firmino, desconvocado por lesão. Seja bem-vindo! ⚽🇧🇷



Foto: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/sJKS2Grcln — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 5, 2021

Também na última quarta (3), Vinícius Júnior brilhou pelo Real, ao dar assistências nos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Shakhtar Donetsk (Ucrânia). A ausência do atacante na convocação de Tite, na última sexta (29), desencadeou uma série de críticas. Na ocasião, Tite chegou a elogiar Vinícius pela boa temporada na Europa.

"Vinicius Junior, um grande jogador, com potencial de crescimento impressionante, num grande momento no clube, que concorre naqueles atletas, digamos assim, atacantes agressivos. Agudo, o ponta que vai para dentro. O desempenho e a oportunidade que Raphinha e Antony tiveram, foi um momento importante para a convocação, com todo o respeito nessa concorrência leal que a gente procura", disse Tite durante coletiva.

O escrete canarinho, líder na tabela de classificação das Eliminatórias, entra em campo na próxima quinta (11), contra a Colômbia,às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. No dia 16 enfrenta a Argentina, na casa dos hermanos, em San Juan.

Em 11 jogos disputados até o momento, o Brasil soma até o momento dez vitórias e um empate. Tem 31 pontos, seis a mais que a Argentina, segunda colocada. Na terceira posição está o Equador (17 pontos) e em quarto a Colômbia (16).