Vasco e Botafogo fazem clássico mirando o acesso à Série A

Vasco e Botafogo disputam o tradicional clássico carioca, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (7) no estádio de São Januário, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E o objetivo das duas equipes é somar pontos, na partida transmitida pela Rádio Nacional, que possam ajudar a alcançar o sonho do acesso à Série A.

O Botafogo vive um ótimo momento na competição, ocupando o pelotão da frente com 59 pontos, em uma verdadeira caça ao líder Coritiba. Com isso, o retorno à primeira divisão é um sonho muito palpável, inclusive com a possibilidade da conquista do título da Série B.

Um dos principais responsáveis por uma campanha tão boa é o técnico Enderson Moreira. Sob o comando do mineiro, o Alvinegro tem um aproveitamento de 73% em 21 partidas, com 14 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Já o Vasco chega à partida em momento muito delicado. Após derrota de 1 a 0 para o Guarani na última quinta-feira (4), a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz ficou muito distante das primeiras posições da classificação na parte final da competição, o que diminuiu as chances de acesso à Série A.

Em entrevista após o confronto com o Bugre (no qual o Cruzmaltino desperdiçou uma grande chance de vencer ao desperdiçar pênalti nos últimos minutos quando o placar ainda marcava 0 a 0), o próprio treinador admitiu o momento delicado da equipe: “Sentir, a gente sentiu mesmo, temos que sentir bastante, a dor, tristeza pelas duas derrotas, e por ter ficado mais difícil o acesso. Difícil não quer dizer impossível. A gente tem que pensar totalmente no próximo jogo contra o Botafogo e conseguir as próximas vitórias que a gente precisa”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Vasco e Botafogo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Waldir Luiz e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: