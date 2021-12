Basquete: Minas mantém Brasil 100% após 1º turno da Champions League

O basquete masculino do Brasil encerrou invicto o primeiro turno da Champions League das Américas, torneio equivalente à Libertadores na modalidade. Nesta quarta-feira (15), o Minas Tênis Clube derrotou o Obras Sanitarias (Argentina) por 95 a 84 na Arena Minas, em Belo Horizonte, pelo Grupo C da competição.

Os minastenistas chegaram a quatro pontos e encabeçam a chave, com duas vitórias em dois jogos. Na segunda-feira (12), a equipe brasileira venceu o Biguá (Uruguai) por 95 a 73.

O pivô bahamense Tavario Miller e o ala/pivô Renan Lenz, ambos do Minas, foram os cestinhas da partida contra o Obras, com 20 pontos. Miller teve aproveitamento de 90% nas bolas de dois pontos e apanhou seis rebotes, enquanto Renan, que começou o jogo no banco, anotou 12 pontos em tentativas de três (quase 60% de eficiência no fundamento) e distribuiu quatro assistências. No time argentino, o principal nome foi o ala/pivô norte-americano Keith Stone, com 17 pontos.

Na primeira fase, os 12 participantes estão divididos em quatro grupos, nos quais os dois primeiros se classificam ao mata-mata. Os times jogam entre si nas chaves em três turnos, cada um deles na sede de um dos clubes. O próximo turno do Grupo C será disputado na Antel Arena, em Montevideu (Uruguai), entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro.

Os demais representantes brasileiros também lideram as respectivas chaves. O São Paulo encabeça o Grupo B após ganhar as partidas disputadas no ginásio Ciudad de Santiago del Estero (Argentina), contra o Nacional (Uruguai), no último sábado (11), por 98 a 73, e o anfitrião Quimsa, no domingo (12), por 83 a 74. O segundo turno também será jogado entre 31 de janeiro e 2 de fevereiro, em Montevidéu.

O atual campeão Flamengo é o líder do Grupo D, que teve o turno de abertura realizado no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Na última sexta-feira (10), o Rubro-Negro derrotou o Boca Juniors (Argentina) por 88 a 66. No domingo, a vítima foi o Universidad de Concepción (Chile): 85 a 68. As três equipes voltam a se enfrentar entre 28 e 30 de janeiro, no ginásio Luis Conde, conhecido como La Bombonerita, casa do Boca, na capital argentina Buenos Aires.