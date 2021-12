Maratona Aquática: Ana Marcela Cunha vence etapa do Circuito Mundial

Ana Marcela Cunha continua mostrando que é um dos grandes nomes da maratona aquática na atualidade. Meses após a conquista do ouro na Olimpíada de Tóquio, a atleta baiana conquistou neste domingo (12) a etapa de Israel do Circuito Mundial.

Ela faturou a prova de 10 km com o tempo de 2h01min36s. A prata ficou com a francesa Oceane Cassignol e o bronze com a italiana Guilia Gabbrielleschi.

Após esta conquista, Ana Marcela Cunha assumiu a 3ª posição do ranking do circuito mundial da modalidade.