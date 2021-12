Sem chance de título, Flamengo cumpre tabela contra rebaixado Sport

O embate desta sexta-feira (3), entre Sport e Flamengo, é válido pelo Campeonato Brasileiro deste ano, mas não é exagero dizer que os dois times vão a campo pensando em 2022. O Rubro-Negro pernambucano está rebaixado à Série B, enquanto o carioca não tem mais chances de alcançar o Atlético-MG, que assegurou o título nacional na última quinta-feira (2). A bola rola na Ilha do Retiro, em Recife, a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Em 19º lugar, com 33 pontos, o Sport teve a queda à segunda divisão decretada com a vitória do Juventude sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, na última terça-feira (30), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Foi o sexto rebaixamento à Série B do Leão, que já havia caído em 1989, 2001, 2009, 2012 e 2018. A equipe pernambucana viveu uma temporada tumultuada, com cinco presidentes e erros graves pelo departamento de futebol na inscrição de atletas contratados para o Brasileiro.

Rubro-negros finalizaram a preparação para o jogo de amanhã com último treino aqui no CT. #JuntosAtéOFim pic.twitter.com/qxo5gLPEbI — Sport Club do Recife (@sportrecife) December 2, 2021

Apesar do rebaixamento, o clube anunciou a renovação de Gustavo Florentín. O técnico teve baixo aproveitamento (33,3%), mas o nível de atuação da equipe evoluiu sob comando do paraguaio. Nesta sexta-feira, ele deve repetir a formação derrotada por 2 a 0 pelo São Paulo no sábado passado (27), no Morumbi, na capital paulista. O provável Sport terá: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão; José Welison, Hernanes, Gustavo Oliveira e Everton Felipe; Mikael.

O Flamengo terá o segundo compromisso desde a saída de Renato Portaluppi, demitido após a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, em Montevidéu (Uruguai), na final da Libertadores, disputada no último sábado. A equipe é comandada, de forma interina, pelo auxiliar Maurício Souza. Na terça passada, o Rubro-Negro bateu o Ceará por 2 a 1, no Maracanã, no Rio de Janeiro, chegando a 70 pontos. O resultado assegurou, ao menos, o vice-campeonato brasileiro aos cariocas.

Além do meia Everton Ribeiro, suspenso, não foram relacionados os laterais Filipe Luís e Mauricio Isla, o volante William Arão, o zagueiro Léo Pereira, os meias Giorgian De Arrascaeta e Andreas Pereira e o atacante Gabriel Barbosa. Fora o camisa 9, com faringite, as demais ausências têm aspecto físico, por lesão ou desgaste. Os zagueiros David Luiz e Rodrigo Caio, por outro lado, retornam à equipe. A formação provável do Flamengo terá: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, David Luiz e Ramon; Thiago Maia, Diego Ribas, Vitinho e Michael; Bruno Henrique e Pedro.

Outras três partidas movimentam o Brasileiro nesta sexta-feira. Às 19h, o Athletico-PR recebe o Cuiabá na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto direto para fugir do Z4. Às 20h, o Atlético-GO visita a já rebaixada Chapecoense na Arena Condá, em Chapecó (SC), podendo sacramentar a permanência na Série A se vencer. Já às 21h tem Fortaleza e Juventude na Arena Castelão, na capital cearense. O Leão do Pici encaminha a vaga à Libertadores em caso de triunfo, enquanto o Papo tenta respirar na luta contra a queda à segunda divisão.