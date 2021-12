Surto de covid-19 leva a adiamento de jogos do Campeonato Inglês

O jogo do Leicester City contra o Tottenham Hotspur pelo Campeonato Inglês nesta quinta-feira (16) e o confronto entre o Manchester United e Brighton & Hove Albion no próximo sábado (18) foram adiados, conforme casos crescentes do novo coronavírus (covid-19) ameaçam a temporada.

Os anúncios desta quinta-feira da liga inglesa significam que cinco jogos marcados para a semana passada não foram realizados, embora a liga diga que planeja continuar com o calendário atual.

“Embora reconheçamos que vários clubes estão enfrentando surtos de covid-19, é intenção da liga continuar seu calendário de jogos onde for possível com segurança”, disse o órgão em um comunicado confirmando o adiamento do jogo do United.

The #PL Board has postponed a further four matches due to be played this weekend because of an increase in positive COVID-19 cases



Full details: https://t.co/9rUcsajUAj#SOUBRE | #WATCRY | #WHUNOR | #EVELEI pic.twitter.com/NeoGSHSF6t — Premier League (@premierleague) December 16, 2021

“A saúde e o bem-estar de todos os envolvidos continuam sendo nossa prioridade”, diz a nota.

Mais cedo, o técnico do Brentford, Thomas Frank, pediu que todos os jogos do Campeonato Inglês na próxima semana fossem adiados para permitir que os clubes recuperassem suas equipes desfalcadas.

O Tottenham, que relatou 13 casos positivos para covid-19 entre jogadores e funcionários, teve dois jogos pela liga inglesa adiados após a viagem da semana passada a Brighton também ter sido cancelada.

O United já teve dois jogos adiados depois que sua viagem a Brentford na terça-feira (14) foi cancelada após seu campo de treinamento ser fechado devido a um surto de covid-19.

A Premier League disse que a decisão de adiar veio após o Leicester relatar mais casos de coronavírus.

Em meados de outubro, o órgão divulgou dados sobre as taxas de vacinação entre jogadores, dizendo que 81% dos atletas receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, e 68% já estavam com o esquema vacinal completo, com duas doses.