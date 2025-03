Papa pode aparecer neste domingo para saudação aos fiéis, diz Vaticano

O Papa Francisco planeja aparecer amanhã (23) na janela do Hospital Gemelli, em Roma, para fazer uma saudação aos fiéis, informou o Vaticano. Esta será a primeira aparição desde que Francisco foi internado, no dia 14 de fevereiro para tratar de uma pneumonia dupla.

A aparição está prevista para as 12h, quando o Papa deverá fazer uma benção da janela do seu quarto. A Santa Sé disse ainda que divulgará o texto do Angelus, oração que relembra aos católicos o momento da anunciação da concepção de Jesus Cristo, para celebração do momento.

Ontem (21), o Vaticano informou que a condição de saúde do Papa Francisco permanece estável, com pequenos progressos do ponto de vista respiratório e motor.



“À noite, o Papa não usa mais ventilação mecânica com máscara, mas oxigenação de alto fluxo com cânulas nasais e, durante o dia, usa cada vez menos os altos fluxos. Os médicos ainda não deram uma indicação de quando ele receberá alta do hospital. O Papa passa os dias entre tratamentos, orações e um pouco de atividade de trabalho. E não recebeu visitas”, disse a Santa Sé que deve divulgar o próximo boletim médico na segunda-feira (24).